Reuters: Abrams, F-16 и ATACMS оказались бесполезны для ВСУ

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву. Поставки вооружения будут проводиться в рамках программы USAI, по которой для Украины закупят крупную партию оружия у производителей. При этом в Минобороны США признали, что ВСУ еще не получили до 20% от заявленных объемов помощи.