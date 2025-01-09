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Reuters: Abrams, F-16 и ATACMS оказались бесполезны для ВСУ

Поставки современного западного вооружения, в том числе танков Abrams, истребителей F-16 и ракет ATACMS, не смогли улучшить положение Украины в противостоянии с Россией. Об этом Reuters сообщил представитель администрации Белого дома.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Источник заявил, что большая часть боеприпасов, которые официально США обещали поставить Киеву, уже находятся на территории Украины. Оставшаяся часть пока в пути. Также чиновник уточнил, что состояние поставленного оружия оценивается как хорошее.

По данным агентства, глава Украины Владимир Зеленский требует больше оружия, чем изначально планировал поставить Вашингтон. Как сообщают «Ведомости», власти США констатируют, что ни одна партия вооружения со стороны НАТО не оказала существенного влияния на поле боя.

Ранее Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву. Поставки вооружения будут проводиться в рамках программы USAI, по которой для Украины закупят крупную партию оружия у производителей. При этом в Минобороны США признали, что ВСУ еще не получили до 20% от заявленных объемов помощи.