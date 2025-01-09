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Семь домов повреждены в Славянском районе Кубани после атаки БПЛА

В Славянском районе помогут жильцам домов, поврежденных при атаке БПЛА.

Источник: соцсети

В Славянском районе Кубани осбледовали дома после атаки БПЛА в ночь на 9 января. Повреждения нашли в семи помещениях в станице Петровской. Об этом сообщил глава муниципалитета Роман Синяговский в своем telegram-канале.

Обломками дрона повреждены крыши, навесы и автомобили. В одном доме фрагментами беспилотника выбило окна.

Жильцам постравдавших домов окажут помощь. Задать вопросы можно по телефону «горячей линии» 886146−4−11−12 либо на страницах главы Славянского района в соцсетях.

«Причиненный ущерб зафиксирован рабочей группой специалистов с участием главы Петровского сельского поселения Владимира Михайленко. Сейчас готовятся сметы на ремонт», сказал Роман Синяговский.

Напомним, Краснодарский край атаковали беспилотниками в ночь на 9 января. В небе над регионом сбили девять дронов.