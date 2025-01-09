Участника СВО из Пермского края похоронят через девять месяцев после гибели

В Пермском крае пройдут похороны Александра Лысова, погибшего в ходе специальной военной операции ещё в апреле 2024 года, сообщили в администрации Александровского муниципального округа.
Уроженец Александровского округа Александр Анатольевич Лысов погиб в ходе проведения СВО 7 апреля 2024 года в возрасте 42 лет. Официально информация о его смерти подтвердилась только сейчас, объяснили в муниципальной администрации.
Похороны Александра Лысова пройдут во Всеволодо-Вильве 11 января: церемония прощания состоится в ДК «Химик», а похоронят участника СВО на поселковом кладбище.
В администрации Александровского округа выразили глубокие соболезнования, родным, близким и друзья Александра Лысова.