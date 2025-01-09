Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 9 января 2025 года

С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 50 310 человек, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 боевых бронированных машин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.