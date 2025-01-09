Отражение вторжения ВСУ в Курской области: последние новости на 9 января 2025 года

Ход операции по уничтожению ВСУ
Российские войска за сутки в Курской области ликвидировали до 190 боевиков ВСУ, БМП, БТР, две бронированные машины, артиллерийское орудие, четыре миномета, станцию РЭБ и склад боеприпасов.
С начала боевых действий на Курском направлении Киев потерял свыше 50 310 человек, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 боевых бронированных машин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 90 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
Список разыскиваемых жителей Курской области
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 жителей Курской области, пропавших после нападения ВСУ. Омбудсмен призвала сообщать информацию о них по телефону горячей линии:
Пленные военные ВСУ
26 украинских военных сдались в плен в Курской области после неудачной контратаки. За сутки в плен сдались четверо, сообщили российские силовые структуры.
Уголовное дело после обстрела Теткино
Российские следователи возбудили уголовное дело о теракте после артобстрела украинскими военными поселка Теткино в Курской области, в результате которого был ранен мирный житель, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Встреча врио губернатора с добровольцами отряда «Барс-Курск»
Бойцы отряда «Барс-Курск» будут получать не менее 120 тыс. рублей в месяц и сохранят «подъемные» в 50 тыс. рублей после первых двух месяцев службы. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отметил, что труд добровольцев должен быть достойно оплачен.