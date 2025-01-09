Москалькова опубликовала список пропавших в Курской области

6 августа 2024 года украинские силы вторглись на территорию Курской области. Под контролем ВСУ к 12 августа оказались 28 населенных пунктов, где находились более 2 тыс. человек, их судьба оставалась неизвестной, сообщал на тот момент и. о. губернатора региона Алексей Смирнов. С тех пор Минобороны отчиталось об освобождении 14 населенных пунктов.