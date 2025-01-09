Украинские войска обстреляли Горловку 15 раз за сутки

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что вследствие обстрела ВСУ города ранения получила мирная жительница. Пушилин сообщил, что пострадавшей оказывается медицинская помощь.
«Со стороны вооруженных формирований Украины совершены более 15 вооруженных атак. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», — говорится в сообщении главы ДНР в Telegram-канале.
По его данным, в результате вооруженной агрессии Украины по Горловке повреждения получили семь жилых домов, а также линии электропередач и автомобиль.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.