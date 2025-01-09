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Губернатор сообщил об уничтоженных БПЛА над пригородами Воронежа

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ликвидировали несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Воронежской областью, сообщает 9 января губернатор Александр Гусев.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух пригородах Воронежа обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», ― написал глава региона в Telegram-канале.

По предварительной информации, пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения двух частных домов.

Ранее в этот день губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Муром Белгородской области частный дом получил повреждения, в результате был ранен мужчина.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.