Губернатор сообщил об уничтоженных БПЛА над пригородами Воронежа

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в двух пригородах Воронежа обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», ― написал глава региона в Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет, однако зафиксированы повреждения двух частных домов.
Ранее в этот день губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Муром Белгородской области частный дом получил повреждения, в результате был ранен мужчина.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.