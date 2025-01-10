В пригороде Воронежа сбили еще несколько БПЛА

Также Гусев уточнил, что в результате атаки БПЛА, произошедшей накануне, в пригородном районе Воронежа после уничтожения БПЛА и падения обломков пострадали окна четырех частных домов и автомобиль. Кроме того, в другом пригороде областного центра незначительные повреждения получил один частный дом, в котором никто не проживал, а также машина. Губернатор отметил, что осмотр будет продолжаться, в том числе в светлое время суток, а устранение последствий начнется сразу же после получения разрешения от оперативных служб.