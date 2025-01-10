В пригороде Воронежа сбили еще несколько БПЛА: повреждено здание предприятия, частные дома и автомобили

Об этом глава региона Александр Гусев сообщил в своем telegram-канале в 00.14. По предварительным данным, люди не пострадали. В строениях одного предприятия в результате этой атаки были выбиты стекла. А в другом населенном пункте выбило окна уже в частном доме, также был посечен забор. Это уже второе сообщение о сбитых БПЛА за последние часы. В результате ранее произошедшей атаки в пригороде, согласно последним данным, пострадали четыре частных дома — были повреждены окна, а также один автомобиль. Более точный ущерб станет известен утром.