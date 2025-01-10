ВСУ 32 раза за сутки обстреляли населенные пункты на горловском направлении ДНР

«Всего выпущено 97 единиц различных боеприпасов», — проинформировала пресс-служба центра в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что в результате атак были повреждены семь жилых домостроений, автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры.
«Поступили сведения о ранении гражданского лица», — добавили в СЦКК.
Ранее, 7 января, ВСУ девять раз за сутки обстреляли населенные пункты на горловском направлении ДНР. Уточняется, что в результате атак были повреждены три жилых домостроения, два автомобиля и объект гражданской инфраструктуры. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.