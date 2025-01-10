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ВСУ 32 раза за сутки обстреляли населенные пункты на горловском направлении ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 32 раза за сутки обстреляли населенные пункты на горловском направлении Донецкой Народной Республики (ДНР), ранен человек. Об этом 10 января сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Источник: Reuters

«Всего выпущено 97 единиц различных боеприпасов», — проинформировала пресс-служба центра в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что в результате атак были повреждены семь жилых домостроений, автомобиль и два объекта гражданской инфраструктуры.

«Поступили сведения о ранении гражданского лица», — добавили в СЦКК.

Ранее, 7 января, ВСУ девять раз за сутки обстреляли населенные пункты на горловском направлении ДНР. Уточняется, что в результате атак были повреждены три жилых домостроения, два автомобиля и объект гражданской инфраструктуры. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.

Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.