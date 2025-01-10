ВСУ 32 раза за сутки обстреляли населенные пункты на горловском направлении ДНР

Ранее, 7 января, ВСУ девять раз за сутки обстреляли населенные пункты на горловском направлении ДНР. Уточняется, что в результате атак были повреждены три жилых домостроения, два автомобиля и объект гражданской инфраструктуры. Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали.