Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Приморья морпехам ТОФ в зону СВО доставили квадрокоптеры и обогреватели

Оборудование для бойцов помогли закупить депутат Госдумы и меценаты.

Источник: PrimaMedia.ru

Депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин вместе с предпринимателями Приморского края оказал помощь бойцам 155-й бригады морской пехоты ТОФ. В рамках поддержки военным доставили квадрокоптеры и печи-обогреватели. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства региона, сообщает ИА PrimaMedia.

Виктор Тарабарин, который с ноября 2022 года служил вместе с бойцами бригады, подчеркнул, что эта помощь — символ сплоченности и поддержки. Он добавил, что оборудование поможет военнослужащим на передовой.

По его словам, недавно морпехи также получили оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ), закупленное благодаря содействию меценатов и депутата Госдумы.