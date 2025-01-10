Из Приморья морпехам ТОФ в зону СВО доставили квадрокоптеры и обогреватели

Депутат городской думы Владивостока Виктор Тарабарин вместе с предпринимателями Приморского края оказал помощь бойцам 155-й бригады морской пехоты ТОФ. В рамках поддержки военным доставили квадрокоптеры и печи-обогреватели. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства региона, сообщает ИА PrimaMedia.
Виктор Тарабарин, который с ноября 2022 года служил вместе с бойцами бригады, подчеркнул, что эта помощь — символ сплоченности и поддержки. Он добавил, что оборудование поможет военнослужащим на передовой.
По его словам, недавно морпехи также получили оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ), закупленное благодаря содействию меценатов и депутата Госдумы.