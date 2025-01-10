Расчет «Тосочки» уничтожил пункты временной дислокации ВСУ в ДНР

«В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотной авиации выявили замаскированные пункты временной дислокации противника. Получив задачу, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и? переведя вооружение в боевое положение? отработал по заданным целям», — говорится в сообщении ведомства.
О достоинствах «Тосочки» рассказал командир боевой машины. «Машина сильно изменилась по сравнению с ТОС-1 “Солнцепек”. Стала более маневренной, быстрее покидает огневую позицию», — сказал командир боевой машины с позывным «Банщик».
Отмечается, что расчеты тяжелых огнеметных систем «Тосочка» работают в связке с разведывательными БПЛА. Целями огнеметчиков группировки «Восток» становятся опорные пункты и пункты временной дислокации украинских националистов, места скопления живой силы и техники, склады боеприпасов. Снаряды, применяемые на ТОС-2, имеют более высокую точность и дальность, а термобарический заряд дает возможность уничтожать противника даже внутри хорошо подготовленных укрытий, добавили в ведомстве.