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Расчет «Тосочки» уничтожил пункты временной дислокации ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Восток» уничтожила пункты временной дислокации ВСУ в районе Великой Новоселки в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В ходе ведения воздушной разведки операторы беспилотной авиации выявили замаскированные пункты временной дислокации противника. Получив задачу, экипаж боевой машины выдвинулся на огневую позицию и? переведя вооружение в боевое положение? отработал по заданным целям», — говорится в сообщении ведомства.

О достоинствах «Тосочки» рассказал командир боевой машины. «Машина сильно изменилась по сравнению с ТОС-1 “Солнцепек”. Стала более маневренной, быстрее покидает огневую позицию», — сказал командир боевой машины с позывным «Банщик».

Отмечается, что расчеты тяжелых огнеметных систем «Тосочка» работают в связке с разведывательными БПЛА. Целями огнеметчиков группировки «Восток» становятся опорные пункты и пункты временной дислокации украинских националистов, места скопления живой силы и техники, склады боеприпасов. Снаряды, применяемые на ТОС-2, имеют более высокую точность и дальность, а термобарический заряд дает возможность уничтожать противника даже внутри хорошо подготовленных укрытий, добавили в ведомстве.