В Прикамье простятся с 21-летним бойцом Матвеем Русиновым, погибшим на СВО

В 2019 году парень закончил Берёзовскую школу № 2. В 2022 году, проходя срочную службу в армии в Хабаровском крае, он заключил контракт с минобороны и отправился на СВО. Службу по контракту Матвей проходил в должности радиотелефониста отделения связи.