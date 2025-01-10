Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Прикамье простятся с 21-летним бойцом Матвеем Русиновым, погибшим на СВО

Он заключил контракт с минобороны РФ.

Источник: Reuters

Друзья и родные простятся с 21-летним контрактником Матвеем Русиновым, погибшим на СВО, 10 января, рассказали в администрации Берёзовского округа.

Матвей родился 24 января 2003 года в Перми, но большую часть жизни он прожил в селе Берёзовке.

В 2019 году парень закончил Берёзовскую школу № 2. В 2022 году, проходя срочную службу в армии в Хабаровском крае, он заключил контракт с минобороны и отправился на СВО. Службу по контракту Матвей проходил в должности радиотелефониста отделения связи.

16 декабря молодой человек погиб при выполнении боевых задач.

Церемония прощания с Матвеем начнётся в 10:00 в Берёзовке у дома по улице Грачевской, 33−1.

Траурный митинг по погибшему будет проходить с 11:00 у здания местного ДК на улице Октябрьской, 30. Похоронят Матвея на сельском кладбище Берёзовки.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал о героически погибшем на СВО старшем стрелке мотострелкового подразделения Иване Четине из Нытвенского округа. 9 января его проводили в последний путь в селе Шерье.