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Расчет «Мста-Б» поразил командный пункт ВСУ на красноармейском направлении

Артиллерийский расчет гаубицы «Мста-Б» группировки войск «Центр» с применением высокоточного боеприпаса «Краснополь-М2» поразил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении СВО. Об этом 10 января сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Получив координаты цели от разведывательных подразделений и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки, расчет орудия «Мста-Б» выполнил наводку и точным огнем отработал по сосредоточению живой силы ВСУ на дистанции более 15 км.

Корректировку и контроль поражения целей выполнял расчет БПЛА «Орлан-30».

«Сегодня мы уничтожили блиндаж, в котором засела группа ВСУ, мешающая дальнейшему проходу наших войск. Цель поражена, состав внутри блиндажа уничтожен», — рассказал командир взвода Павел Киприянов.

После выполнения боевой задачи военнослужащие замаскировали орудие и оперативно направились в укрытие.

Ранее, 8 января, расчет «Гиацинт-С» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Сообщается, что, получив координаты целей, которые были выявлены при помощи разведывательных беспилотников, расчет «Гиацинт-С» успешно поразил укрепления противника минимальным количеством выстрелов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.