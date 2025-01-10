Получив координаты цели от разведывательных подразделений и операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки, расчет орудия «Мста-Б» выполнил наводку и точным огнем отработал по сосредоточению живой силы ВСУ на дистанции более 15 км.
Корректировку и контроль поражения целей выполнял расчет БПЛА «Орлан-30».
«Сегодня мы уничтожили блиндаж, в котором засела группа ВСУ, мешающая дальнейшему проходу наших войск. Цель поражена, состав внутри блиндажа уничтожен», — рассказал командир взвода Павел Киприянов.
После выполнения боевой задачи военнослужащие замаскировали орудие и оперативно направились в укрытие.
Ранее, 8 января, расчет «Гиацинт-С» уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Сообщается, что, получив координаты целей, которые были выявлены при помощи разведывательных беспилотников, расчет «Гиацинт-С» успешно поразил укрепления противника минимальным количеством выстрелов.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.