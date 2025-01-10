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Марочко сообщил, что силы РФ продвигаются у Надии в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие, продвигаясь у освобожденной 4 января Надии в Луганской Народной Республике, вышли за пределы населенного пункта. До административной границы ЛНР силам РФ осталось преодолеть несколько километров. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе активных освободительных действий наши войска вышли за пределы населенного пункта Надия и продолжили продвижение к административной границе ЛНР», — сказал он, уточнив, что сейчас расстояние до нее от передовых порядков составляет пару километров.

Марочко добавил, что слаженные действия российских артиллеристов и подразделения БПЛА позволили увеличить межпозиционное пространство в районе Сергеевки: противник вынуждено оттянул часть сил и средств на вторую линию обороны юго-западнее населенного пункта. «Восточнее Новоегоровки нанесено огневое поражение по украинским боевикам, в результате чего уничтожены опорный пункт и часть личного состава. Это позволило нашим войскам улучшить тактическое положение и занять часть лесополосы», — сообщил собеседник агентства.

5 января Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие ведут ожесточенные бои в окрестностях Надии. Военный эксперт также заявлял, что силы РФ контролируют около половины Новоегоровки, расположенной примерно в 6 км от Надии.