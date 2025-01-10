Российские штурмовики ведут бои в микрорайоне Часова Яра

По его словам, особенность этих боев заключается еще в том, что нужно постоянно вести наблюдение за противником с воздуха. Поскольку это уже не позиционные бои, где проще понять, в каком квадрате искать противника, то в таких боях, где постоянно идет огневой контакт, сложно оперативно идентифицировать «свой/чужой», особенно в темное время суток, подчеркнул военнослужащий.