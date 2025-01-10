Российские штурмовики ведут бои в микрорайоне Часова Яра

Штурмовые группы отряда продолжают продвигаться в микрорайоне Северный с тяжелыми боями. Как рассказал агентству командир штурмового взвода, сложность городского боя в частном секторе вызвана частыми атаками противника с применением FPV-дронов и ветхостью разрушенных частных домов, которые используются как укрытия.
«Мы сейчас находимся на направлении Часов Яр, микрорайон Северный. Обстановка сейчас там крайне сложная по причинам атак FPV-дронов. Специфика данной местности обуславливается тем, что это не городские многоэтажки, а именно частный сектор. Дома очень ветхие, слабые, соответственно, укрытие из них так себе», — сказал РИА Новости Миссионер.
По его словам, особенность этих боев заключается еще в том, что нужно постоянно вести наблюдение за противником с воздуха. Поскольку это уже не позиционные бои, где проще понять, в каком квадрате искать противника, то в таких боях, где постоянно идет огневой контакт, сложно оперативно идентифицировать «свой/чужой», особенно в темное время суток, подчеркнул военнослужащий.
«Ну и, соответственно, постоянное наблюдение за противником, потому что контакты регулярные, перемещение противника, перемещение наших групп. Зачастую все по “серому” времени (в сумерках. — Прим. ред.). В темное время суток очень много путаницы, потому что уже каких-то отличительных знаков не видно. И поэтому все там вперемешку», — отметил боец.
Он добавил, что в условиях, когда боевые порядки российских войск и ВСУ перемешаны друг с другом, возникает «совсем другая специфика работы, к которой нужно постоянно приспосабливаться».
Часов Яр — один из важных рубежей обороны ВСУ в северной части ДНР из-за своего стратегического значения. Он расположен в Артемовском районе Донецкой Народной Республики в шести-семи километрах к западу от Артемовска.