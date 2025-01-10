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Радий Хабиров передал награды семьям погибших участников СВО

В селе Кушнаренково Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО из Кушнаренковского района: Ильгиза Гайсарова, Ильвира Галлямова, Сергея Гизатуллина, Фидана Хабибова, Юлая Ханафина и Ильнара Гильманова.

Источник: Глава Республики Башкортостан

Глава Башкирии выразил соболезнования родным и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми погибших наградили посмертно за проявленное на передовой мужество.

— Это настоящие герои, и мы будем беречь память о них, — сказал Радий Фаритович и поблагодарил родителей воинов за воспитание достойных сыновей.

Глава республики подчеркнул, что власти окружат вниманием и заботой семьи погибших бойцов — держать связь на постоянной основе будет местная администрация.

Также он встретился с ветеранами СВО из района. Они рассказали, что участвуют в патриотических мероприятиях, устроились на работу. Ветераны поблагодарили главу республики за поддержку.