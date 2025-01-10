Радий Хабиров передал награды семьям погибших участников СВО

Глава Башкирии выразил соболезнования родным и передал им ордена генерала Шаймуратова, которыми погибших наградили посмертно за проявленное на передовой мужество.
— Это настоящие герои, и мы будем беречь память о них, — сказал Радий Фаритович и поблагодарил родителей воинов за воспитание достойных сыновей.
Глава республики подчеркнул, что власти окружат вниманием и заботой семьи погибших бойцов — держать связь на постоянной основе будет местная администрация.
Также он встретился с ветеранами СВО из района. Они рассказали, что участвуют в патриотических мероприятиях, устроились на работу. Ветераны поблагодарили главу республики за поддержку.