Силы ПВО за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата», — рассказали в ведомстве.
Из них:
над территорией Ростовской области сбили 16 БПЛА;над акваторией Азовского моря — 10;в Курской и Воронежской областях — по четыре дрона;над территорией Брянской области — три беспилотника;в Краснодарском крае — двав Белгородской области — один.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку. Пострадавших нет, в ряде населенных пунктов повреждены строения и автомобили.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.