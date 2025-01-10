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Силы ПВО за ночь уничтожили 40 украинских беспилотников

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 40 украинских беспилотников над Ростовской, Курской, Воронежской, Брянской, Белгородской областями, Краснодарским краем и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата», — рассказали в ведомстве.

Из них:

над территорией Ростовской области сбили 16 БПЛА;над акваторией Азовского моря — 10;в Курской и Воронежской областях — по четыре дрона;над территорией Брянской области — три беспилотника;в Краснодарском крае — двав Белгородской области — один.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку. Пострадавших нет, в ряде населенных пунктов повреждены строения и автомобили.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России.