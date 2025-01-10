Донское промпредприятие и частные дома пострадали в результате атаки БПЛА

Тушением занимаются сотрудники ГУ МЧС. Кроме того, возгорание произошло в одном из домовладений села Чалтырь: пламя охватило и припаркованные рядом автомобили — тушением также занимаются дежурные пожарные рассчеты.
В хуторе Крюков летательные аппараты повредили семь домовладений и школу — помечены фасады и кровля, выбиты стекла. По предварительным данным, пострадавших и жертв среди населения нет.
По данным Минобороны, ночью российские регионы атаковали в общей сложности 40 БПЛА. Их уничтожили также в Курской, Брянской, Воронежской областях, Краснодарском крае и над акваторией Азовского моря.