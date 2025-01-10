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Над Кубанью уничтожили 2 БПЛА, еще 10 — над Азовским морем

Всего над несколькими регионами России сбили 40 беспилотников.

Минувшей ночью силы ПВО в нескольких регионах России уничтожили 40 украинских беспилотников. Из них 2 — в Краснодарском крае, сообщило Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 10 аппаратов сбили над Азовским морем, по четыре — над Воронежской и Курской областями, три — над Брянской, один — над Белгородской и 16 — над Ростовской областью.

Ранее «Югополис» сообщал, что на Дону в результате массированной атаки БПЛА загорелись дома сразу в нескольких населенных пунктах. Пожар также начался на промышленном предприятии в селе Крым.