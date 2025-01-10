Марочко сообщил о срыве ротации ВСУ под Белогоровкой

«В ходе объективного контроля участка линии боевого соприкосновения в районе Белогоровки зафиксировано движение группы противника (до взвода), которая направлялась на передовые позиции вооруженных формирований Украины. Исходя из характера действий, экипировки и других данных, установлено, что украинские боевики планировали скрытно провести ротационные мероприятия. Данные были оперативно переданы командованию, и по цели был нанесен артиллерийский удар», — сказал он.
Марочко уточнил, что российские артиллеристы своим ударом уничтожили часть группы противника. При этом выжившие солдаты ВСУ, бросив боеприпасы, гранатометы и другое имущество, «не оказав помощи раненым, бежали в обратном направлении от позиций».