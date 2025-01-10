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Воронежский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА

Пострадавших нет.

Источник: АиФ Воронеж

Минувшей ночью еще несколько юеспилотников были подавлены средствами РЭБ в пригороде Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, пострадавших нет. В строениях одного предприятия выбило стекла. В другом населенном пункте повреждены окна частного дома и посечен забор.

В результате первой атаки после падения обломков БПЛА пострадали окна четырех частных домов и машина. В другом пригороде незначительно поврежден один частный нежилой дом и автомобиль.

Глава региона отметил, что последствия начнут устранят сразу же после получения разрешения от оперативных служб.

Александр Гусев снова напомнил воронежцам о недопустимости фото- и видеосъемки мест падения беспилотников и работы ПВО. Опубликованные снимки и ролики могут быть использованы противником.

Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохранялась с 20:40 9 января до 1:21 10 января.