Воронежский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА

Минувшей ночью еще несколько юеспилотников были подавлены средствами РЭБ в пригороде Воронежа, сообщил губернатор Александр Гусев.
По предварительной информации, пострадавших нет. В строениях одного предприятия выбило стекла. В другом населенном пункте повреждены окна частного дома и посечен забор.
В результате первой атаки после падения обломков БПЛА пострадали окна четырех частных домов и машина. В другом пригороде незначительно поврежден один частный нежилой дом и автомобиль.
Глава региона отметил, что последствия начнут устранят сразу же после получения разрешения от оперативных служб.
Александр Гусев снова напомнил воронежцам о недопустимости фото- и видеосъемки мест падения беспилотников и работы ПВО. Опубликованные снимки и ролики могут быть использованы противником.
Опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохранялась с 20:40 9 января до 1:21 10 января.