Открытое горение на промпроизводстве в селе Крым ликвидировано

Открытое горение на территории промпредприятия в селе Крым ликвидировали в 7:15 на площади в 2 тыс. кв. м. сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь пожарные проливают конструкции.
Загоревшийся ранним утром частный дом в селе Чалтырь к этому времени потушен. Спасатели полностью ликвидировали возгорание к 7:35.
Напомним, помимо этого беспилотники повредили семь частных домов и школу в хуторе Крюков Куйбышевского района. Всего в регионе уничтожили 16 вражеских летательных аппаратов.