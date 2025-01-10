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Открытое горение на промпроизводстве в селе Крым ликвидировано

Оба пожара, возникших в результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область, удалось локализовать.

Источник: Коммерсантъ

Открытое горение на территории промпредприятия в селе Крым ликвидировали в 7:15 на площади в 2 тыс. кв. м. сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь пожарные проливают конструкции.

Загоревшийся ранним утром частный дом в селе Чалтырь к этому времени потушен. Спасатели полностью ликвидировали возгорание к 7:35.

Напомним, помимо этого беспилотники повредили семь частных домов и школу в хуторе Крюков Куйбышевского района. Всего в регионе уничтожили 16 вражеских летательных аппаратов.