В Волгоградской области похоронили мобилизованного автослесаря Александра Фатеева

Александр родился в поселке Гришин, а после окончания 11 классов поступил в Каменск-Шахтинский технико-строительный колледж, где освоил профессию слесаря по ремонту автомобилей. Отслужил срочную службу в Калининграде в морской пехоте. Был казаком хуторского казачьего общества «Гришинское» Преображенского юрта казачьего окружного общества Хоперского казачьего округа.