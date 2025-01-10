В Волгоградской области похоронили мобилизованного автослесаря Александра Фатеева

Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Киквидзенского района, Александру Фатееву было 33 года. 11 января 2025 года ему могло бы исполниться 34.
Александр родился в поселке Гришин, а после окончания 11 классов поступил в Каменск-Шахтинский технико-строительный колледж, где освоил профессию слесаря по ремонту автомобилей. Отслужил срочную службу в Калининграде в морской пехоте. Был казаком хуторского казачьего общества «Гришинское» Преображенского юрта казачьего окружного общества Хоперского казачьего округа.
Александра мобилизовали 13 октября 2022 года. Он служил гранатометчиком мотострелкового взвода. За выполнение боевых задач Фатеев Александр Сергеевич был награжден медалью «За отвагу». Погиб Александра прямо перед Новым годом, 29 декабря при исполнении служебных обязанностей на территории Херсонской области.