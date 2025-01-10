Пожар в пункте сбора помощи бойцам СВО в Выборге стал делом о теракте

Около шести утра на месте происшествия был задержан местный восьмиклассник, который, по данным правоохранительных органов, снимал последствия пожара за 5 тысяч рублей. Видео он должен был передать 48-летнему выборжанину. К мужчине пришли домой, изъяли телефон и нашли в нем фото с плакатом у мемориала Зимней войне.