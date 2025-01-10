ВСУ ударили РСЗО HIMARS по супермаркету в Донецке

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Украинские войска нанесли удар по супермаркету в Киевском районе Донецка. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, предположительно, огонь велся с применением РСЗО HIMARS.
«Предположительно, HIMARS по супермаркету “Молоко” в Киевском районе», — сообщили в оперативных службах.
По предварительным данным, ранены два человека, передает корреспондент ТАСС с места происшествия.
Магазин расположен в районе Шахтерской площади в двухэтажном здании. Также повреждено остекление нескольких многоквартирных домов, высотного офисного здания и института, расположенных поблизости. Помимо этого, повреждены около 15 автомобилей.