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ВСУ ударили РСЗО HIMARS по супермаркету в Донецке

Ранены два человека.

Источник: РИА "Новости"

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Украинские войска нанесли удар по супермаркету в Киевском районе Донецка. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, предположительно, огонь велся с применением РСЗО HIMARS.

«Предположительно, HIMARS по супермаркету “Молоко” в Киевском районе», — сообщили в оперативных службах.

По предварительным данным, ранены два человека, передает корреспондент ТАСС с места происшествия.

Магазин расположен в районе Шахтерской площади в двухэтажном здании. Также повреждено остекление нескольких многоквартирных домов, высотного офисного здания и института, расположенных поблизости. Помимо этого, повреждены около 15 автомобилей.