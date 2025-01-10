В Урюпинске пройдут похороны погибшего бойца СВО Романа Резникова

Церемония прощания начнется 11 января в 10 утра у дома урюпинца в Банном переулке. В 11.15 пройдет отпевание в Покровском храме, в полдень начнется траурная церемония в сквере Павших Борцов. После похоронят земляка со всеми почестями в хуторе Попов.