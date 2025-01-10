В Урюпинске пройдут похороны погибшего бойца СВО Романа Резникова

В Волгоградской области 11 января пройдет церемония прощания с погибшим в ходе СВО в Курской области рядовым Романом Резниковым. Награжденного орденом Мужества земляка похоронят в Урюпинске, сообщила администрация города.
— Роман в 2024 году заключил контракт и отправился защищать интересы России. Погиб 30 ноября в Курской области в Суджанском районе около села Нижний Клин при выполнении боевого задания, — говорится в некрологе.
Роману Резникову теперь всегда будет 37 лет. У него остались родители, жена и дети.
Церемония прощания начнется 11 января в 10 утра у дома урюпинца в Банном переулке. В 11.15 пройдет отпевание в Покровском храме, в полдень начнется траурная церемония в сквере Павших Борцов. После похоронят земляка со всеми почестями в хуторе Попов.
Редакция соболезнует родным и близким Романа Резникова и всех погибших в ходе СВО.