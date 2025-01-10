Последствия атаки ВСУ на Ростовскую область 10 января

Раскаты, свидетельствующие об эффективной работе систем ПВО, раздавались снова и снова. Военным удалось отразить нападение, пострадавших нет.
Однако есть повреждения имущества — горели машины, дом и промзона, осколками были посечены частные дома, в зданиях повыбивало стёкла. О последствиях ночного налёта беспилотников на Дон — в материале Rostov.aif.ru.
Уже потушили.
По данным Министерства обороны РФ, всего на регионы России минувшей ночью летело 40 вражеских дронов. Помимо Ростовской области, целью неприятеля становились объекты на территории Курской, Воронежской, Брянской, Белгородской областей, а также Краснодарского края. Несколько БПЛА также были сбиты над акваторией Азовского моря.
Над Ростовской областью всего было уничтожено 16 беспилотных летательных аппаратов. Обломки упали на гражданские строения. Так, по информации врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в селе Чалтырь (Мясниковский район, фактически — пригород Ростова) загорелся частный дом и припаркованные рядом автомобили.
К месту немедленно выдвинулись пожарные расчёты. По состоянию на 7.35 огонь удалось ликвидировать.
По сообщениям местных жителей, всего сгорело три машины. Люди успели выбежать из дома, жертв нет.
Ещё одно возгорание произошло в соседнем селе Крым (20 км от донской столицы). Там пожар возник на производственном предприятии. Пламя охватило площадь две тыс. кв. метров. Ликвидировать открытое горение спасатели смогли к 7.13. Сейчас там проводится проливка конструкций.
По сведениям интернет-пользователей, которые стали выкладывать в Сеть видео происходящего, обломки дрона попали на территорию завода по производству напольных покрытий «ПластФактор», а также находящегося радом АТП.
Как прокомментировали ситуацию в правительстве донского региона, люди, потерявшие своё имущество, смогут рассчитывать на компенсации:
«Решение о размере выплат будет принято по итогам работы муниципальной комиссии по оценке ущерба», — отметили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Повреждены школа и ДК.
В результате массированной атаки также была повреждена школа в хуторе Крюково Куйбышевского района. Пострадала кровля, в окнах выбиты стёкла, осколками посекло фасад здания. Кроме того, аналогичные разрушения зафиксированы в ещё семи частных домах.
«По оперативной информации, никто из людей не пострадал. Информация уточняется», — сообщил Юрий Слюсарь.
По сведениям Интерфакс, после происшествия школа, несмотря на полученные повреждения, работает в штатном режиме.
На ситуацию также отреагировал глава администрации Куйбышевского района Алексей Голосовский. Он пояснил, что повреждена не только школа, но и местный дом культуры. Также повреждения получили автомобили.
«Незамедлительно выехал на место. Работает комиссия по оценке ущерба, а также бригады энергетиков и газовой службы», — сообщил глава.
Он напомнил, что фрагменты сбитых беспилотников могут представлять опасность, приближаться к ним запрещено. При обнаружении обломков следует немедленно обратиться в службу экстренного реагирования «112».