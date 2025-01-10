Кадры ракетных ударов по супермаркету в Донецке

В Донецке ВСУ нанесли ракетный удар по супермаркету. Шесть человек пострадали, один — погиб, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. На кадрах, которые были сняты на видеорегистратор проезжавшего автомобиля, видно, как раздаются два взрыва. Первый пришелся на одну часть здания, второй — упал чуть ближе к точке съемки.