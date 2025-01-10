На месте обстрела Донецка обнаружили фрагменты РСЗО HIMARS

Ранее глава ДНР Денис Пушилин проинформировал, что дальнобойными высокоточными ракетами атакована Шахтерская площадь в Киевском районе Донецка. По его данным, пострадали два человека — женщина и мужчина 1963 и 2002 годов рождения. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что по уточненным данным, ранения также получил мужчина 1968 года рождения. Значительные разрушения получил супермаркет «Молоко», ударной волной повреждены остекление и фасады прилегающих многоквартирных домов и административных зданий. Кулемзин отметил, что требуют замены более 700 оконных блоков общей площадью около 670 кв. метров.