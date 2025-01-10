Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки «Запад»

«Противник потерял до 3530 военнослужащих, танк, 28 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Rosomak польского производства, а также произведенные в США: боевую бронированную машину Bradley, семь бронетранспортеров М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV», — добавили в МО РФ.