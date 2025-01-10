Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки «Запад»

«Активными действиями подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Надия. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Пресечено 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 4 по 10 января.
«Противник потерял до 3530 военнослужащих, танк, 28 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Rosomak польского производства, а также произведенные в США: боевую бронированную машину Bradley, семь бронетранспортеров М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV», — добавили в МО РФ.
Кроме того, ВС РФ уничтожили 52 автомобиля, 46 орудий полевой артиллерии, из них 11 производства стран НАТО, десять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.