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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская группировка «Запад» за минувшую неделю освободила Надию в ЛНР, нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад и пресекла 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Активными действиями подразделений группировки войск “Запад” освобожден населенный пункт Надия. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Пресечено 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 4 по 10 января.

«Противник потерял до 3530 военнослужащих, танк, 28 боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер Rosomak польского производства, а также произведенные в США: боевую бронированную машину Bradley, семь бронетранспортеров М113 и пять бронеавтомобилей HMMWV», — добавили в МО РФ.

Кроме того, ВС РФ уничтожили 52 автомобиля, 46 орудий полевой артиллерии, из них 11 производства стран НАТО, десять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.