ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки «Юг»

По данным ведомства, на данном направлении ВСУ потеряли до 1 715 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, 12 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, 17 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из них четыре западного производства, уничтожены шесть складов боеприпасов.