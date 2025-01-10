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ВСУ потеряли Leopard в зоне действий группировки «Юг»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск на этой неделе взяли под контроль Курахово в ДНР, сорвали 16 попыток ВСУ восстановить тактическое положение, украинские войска потеряли до 1715 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений “Южной” группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух мотопехотных, пехотной, горно-штурмовой, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Сорвано 16 попыток противника восстановить тактическое положение», — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, на данном направлении ВСУ потеряли до 1 715 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, 12 боевых бронированных машин, включая два американских бронетранспортера М113, 17 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, из них четыре западного производства, уничтожены шесть складов боеприпасов.