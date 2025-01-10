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СМИ: ВСУ захватили итальянского мастера по выпечке пиццы

РИМ, 10 янв — РИА Новости. Украинский спецназ захватил в районе Купянска Харьковской области итальянского мастера по выпечке пиццы — пиццайоло Джанни Ченни, сообщил портал Today.it.

Источник: AP 2024

По утверждению онлайн-издания, опубликовавшего фотографию документа итальянца, который портал называет военным билетом, Ченни родился 19 августа 1973 года в Неаполе, а в ноябре прошлого года стал российским добровольцем. Согласно документу, у Ченни есть жена и двое детей.

Захватили итальянского мастера по выпечке пиццы примерно 7—8 августа в районе города Купянск, «вероятно, в ходе операции разведслужб», утверждается в сообщении.

Ранее Ченни работал в самарской пиццерии, которая принадлежит Джангуидо Бреддо, почетному консулу Италии в Самаре. Тот подтвердил, что Ченни работал у него до 2024 года, затем уволился. До переезда в Россию Ченни работал в Неаполе, а затем в Финляндии.