СМИ: ВСУ захватили итальянского мастера по выпечке пиццы

По утверждению онлайн-издания, опубликовавшего фотографию документа итальянца, который портал называет военным билетом, Ченни родился 19 августа 1973 года в Неаполе, а в ноябре прошлого года стал российским добровольцем. Согласно документу, у Ченни есть жена и двое детей.
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Ранее Ченни работал в самарской пиццерии, которая принадлежит Джангуидо Бреддо, почетному консулу Италии в Самаре. Тот подтвердил, что Ченни работал у него до 2024 года, затем уволился. До переезда в Россию Ченни работал в Неаполе, а затем в Финляндии.