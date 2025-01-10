По объектам ВПК и аэродромам Украины нанесли 28 групповых ударов
За прошедшую неделю Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли 28 групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Среди пораженных целей: военные аэродромы, склады вооружения, цеха сборки, места хранения ударных дронов, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
Российские военнослужащие освободили три населенных пункта
Военнослужащие «Западной» группировки взяли под контроль населенный пункт Надия в ЛНР.
Подразделения «Южной» группировки заняли город Курахово в ДНР.
Бойцы «Севера» освободили село Даченское в ДНР.
Подразделения «Севера» продвинулись в Харьковском направлении
Бойцы «Северной» группировки нанесли поражение четырем бригадам противника в Харьковской области.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском и на Харьковском направлении) потери противника составили: до 2 835 военнослужащих, 30 танков и 122 боевые бронированные машины, 117 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии.
Подразделения «Запада» отразили 19 контратак ВСУ
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение восьми бригадам противника и пресекли 19 попыток ВСУ вернуть утраченные позиции.
Потери украинской стороны в живой силе превысили 3 530 человек. Также российские бойцы уничтожили 28 боевых бронированных машин, 52 автомобиля, 46 орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной борьбы и 15 складов боеприпасов.
Бойцы группировки «Юг» уничтожили танк Leopard
Подразделения «Южной» группировки нанесли поражение 16 бригадам противника и сорвали 16 контратак украинских штурмовиков.
За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 1 715 военнослужащих, три танка, включая Leopard производства ФРГ, 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов.
Военнослужащие «Центральной» группировки отбили 94 контратаки ВСУ
Подразделения группировки «Центр» за неделю продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение 17 бригадам противника. Российские бойцы отразили 94 попытки украинских штурмовиков восстановить утраченные позиции.
Потери ВСУ составили свыше 3 485 военнослужащих, 11 танков, из них четыре Leopard производства ФРГ, 40 боевых бронированных машин, 41 автомобиль и 34 орудия полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продвинулась вперед
Подразделения «Восточной» группировки войск поразили девять украинских формирований и отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ.
Потери противника в живой силе составили порядка 1 120 человек. Также ВС РФ уничтожили: танк, шесть боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии и шесть складов боеприпасов.
Бойцы «Днепра» уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели поразили восемь украинских бригад.
«ВСУ потеряли до 685 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 44 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов», — сообщили в Минобороны РФ.
Результаты работы средств ПВО за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 41 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 689 дронов самолетного типа.