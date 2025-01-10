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Жителей Ростовской области попросили не приближаться к обломкам БПЛА

В Ростовской области напомнили об опасности обломков БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Жителям Ростовской области не следует приближаться к фрагментам упавших БПЛА, части летательных аппаратов могут быть опасными для жизни. Об этом в своем телеграм-канале напомнил глава администрации Куйбышевского района Алексей Голосовский.

— Фрагменты сбитых беспилотников могут быть небезопасны. При их обнаружении необходимо срочно звонить по телефону «112». Берегите себя и своих близких, — написал Алексей Голосовский.

Напомним, сегодня хуторе Крюков Куйбышевского района после падения дронов пострадали семь жилых домов и школа.

— Повреждено имущество: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, а также хозяйственных построек. Повреждения получили автомобили. Повреждены школа и ДК, — перечислил Алексей Голосовский.

Чиновник рассказал, что лично выехал на место происшествия. Также сейчас работает комиссия по оценке ущерба, задействовали бригады энергетиков и газовой службы.

Добавим, после атаки 16 БПЛА два пожара зафиксировали в других территориях региона. По предварительным данным областных властей, среди людей пострадавших нет.