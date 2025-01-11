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В Байкальске прощаются с погибшим на СВО Константином Шендриком

Мэр Байкальска Темгеневский сообщил о гибели на СВО Константина Шендрика.

Источник: Reuters

Байкальск прощается с участником СВО Константином Шендриком, который погиб при освобождении села Максимильяновка на Донбассе в октябре 2024 года. О гибели земляка сообщает мэр Василий Темгеневский.

Константин Шендрик родился в Байкальске в апреле 1971 года. В родном городе он окончил школу, получил специальность электрогазосварщик. Сначала трудился на БЦБК, потом — вахтовым методом.

Полтора года назад, в июле 2023 года, он подписал контракт с минобороны РФ и уехал в зону СВО. Сражался храбро. Но 20 октября 2024 г. во время выполнения боевого задания при освобождении села Максимильяновка Константин Шендрик погиб.

У него остались пожилой отец, две дочери и две внучки. Похороны Константина Шендрика состоятся 13 января, прощание пройдёт в Свято-Троицком храме города с 12.00 до 13.00.