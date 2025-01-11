В Байкальске прощаются с погибшим на СВО Константином Шендриком

Полтора года назад, в июле 2023 года, он подписал контракт с минобороны РФ и уехал в зону СВО. Сражался храбро. Но 20 октября 2024 г. во время выполнения боевого задания при освобождении села Максимильяновка Константин Шендрик погиб.