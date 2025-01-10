Российские войска зашли на окраины села Ясеновое в ДНР

«Наши войска зашли на окраины села Ясеновое, которое находится северо-западнее уже освобожденного города Курахово», — сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, российские бойцы освободили около 10 квадратных километров в районе села Славянка.
Рогов подчеркнул, что украинские войска под натиском ВС РФ продолжают откатываться к западным окраинам ДНР.
Накануне Рогов сообщал, что российские войска начали зачистку села Славянка на западе ДНР от разрозненных групп ВСУ.
Минобороны РФ 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль города Курахово.