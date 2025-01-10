Российские войска зашли на окраины села Ясеновое в ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Российские войска зашли на окраины села Ясеновое на западе ДНР, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.