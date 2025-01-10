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Российские войска зашли на окраины села Ясеновое в ДНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв — РИА Новости. Российские войска зашли на окраины села Ясеновое на западе ДНР, начались бои за его освобождение, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

«Наши войска зашли на окраины села Ясеновое, которое находится северо-западнее уже освобожденного города Курахово», — сказал Рогов.

Кроме того, по его словам, российские бойцы освободили около 10 квадратных километров в районе села Славянка.

Рогов подчеркнул, что украинские войска под натиском ВС РФ продолжают откатываться к западным окраинам ДНР.

Накануне Рогов сообщал, что российские войска начали зачистку села Славянка на западе ДНР от разрозненных групп ВСУ.

Минобороны РФ 6 января сообщало о взятии российскими войсками под контроль города Курахово.