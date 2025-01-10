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Командир вертолета Ми-28НМ из Выборга погиб на спецоперации 1 января

Похороны капитана Данила Кузнецова пройдут в Выборге 11 января.

Источник: группа «Глебычево» в соцсети «ВКонтакте»

Тяжелая новость пришла со спецоперации в Ленобласть. На фронте 1 января при выполнении боевых задач разбился вертолет Ми-28НМ, в котором находился капитан Данила Кузнецов из Выборга. К сожалению, он погиб, как и другие члены экипажа. Об этом написали в группе «Глебычево» в соцсети «ВКонтакте».

— В составе экипажа был наш с вами земляк, одноклассник и сослуживец — командир воздушного судна гвардии капитан Кузнецов Данила Александрович, — написал автор поста.

Прощальная церемония пройдет 11 января в Выборге, начало в 13:00. Мужчину похоронят на территории Верхне-Черкасовского кладбища.

Что стало причиной крушения вертолета, пока неизвестно. По данным автора поста, обстоятельства катастрофы сейчас выясняются.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что памятник погибшим на спецоперации бойцам планируют установить в Северной столице в сквере на проспекте Обуховской Обороны.