Командир вертолета Ми-28НМ из Выборга погиб на спецоперации 1 января

Тяжелая новость пришла со спецоперации в Ленобласть. На фронте 1 января при выполнении боевых задач разбился вертолет Ми-28НМ, в котором находился капитан Данила Кузнецов из Выборга. К сожалению, он погиб, как и другие члены экипажа. Об этом написали в группе «Глебычево» в соцсети «ВКонтакте».