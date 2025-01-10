Командир вертолета Ми-28НМ из Выборга погиб на спецоперации 1 января

Тяжелая новость пришла со спецоперации в Ленобласть. На фронте 1 января при выполнении боевых задач разбился вертолет Ми-28НМ, в котором находился капитан Данила Кузнецов из Выборга. К сожалению, он погиб, как и другие члены экипажа. Об этом написали в группе «Глебычево» в соцсети «ВКонтакте».
— В составе экипажа был наш с вами земляк, одноклассник и сослуживец — командир воздушного судна гвардии капитан Кузнецов Данила Александрович, — написал автор поста.
Что стало причиной крушения вертолета, пока неизвестно. По данным автора поста, обстоятельства катастрофы сейчас выясняются.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что памятник погибшим на спецоперации бойцам планируют установить в Северной столице в сквере на проспекте Обуховской Обороны.