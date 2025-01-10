В Ростовской области вводят ЧС в границах поврежденных при атаке БПЛА объектов

Накануне в селе Чалтырь в Мясниковском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся частный дом и автомобили. Также после атаки дрона возгорание произошло на территории производственного предприятия в селе Крым.
«Принято постановление администрации Мясниковского района № 1 о введении режима чрезвычайной ситуации в границах поврежденных объектов», — написал глава района.
Он также уточнил, что уровень радиационного фона в районе поврежденных объектов находится в пределах нормы, вредных веществ в атмосферном воздухе не обнаружено.