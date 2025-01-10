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В Ростовской области вводят ЧС в границах поврежденных при атаке БПЛА объектов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации вводится в границах поврежденных объектов после атаки БПЛА в Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Мясниковского района Андрей Торпуджиян.

Источник: РИА "Новости"

Накануне в селе Чалтырь в Мясниковском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА загорелся частный дом и автомобили. Также после атаки дрона возгорание произошло на территории производственного предприятия в селе Крым.

«Принято постановление администрации Мясниковского района № 1 о введении режима чрезвычайной ситуации в границах поврежденных объектов», — написал глава района.

Он также уточнил, что уровень радиационного фона в районе поврежденных объектов находится в пределах нормы, вредных веществ в атмосферном воздухе не обнаружено.