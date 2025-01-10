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Над Черным морем, Белгородской и Курской областями уничтожили семь дронов ВСУ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили семь украинских БПЛА над Черным морем, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«10 января с 20:00 мск до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, два — уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — сказали там.