«10 января с 20:00 мск до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Четыре БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, два — уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — сказали там.
Над Черным морем, Белгородской и Курской областями уничтожили семь дронов ВСУ
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа уничтожили семь украинских БПЛА над Черным морем, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.