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ВСУ атаковали Горловку с беспилотника

ДОНЕЦК, 10 янв — РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Никитовский район Горловки в ДНР, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Источник: © РИА Новости

«Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 21.20 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным управления, вследствие вооруженных атак ВСУ по Горловке в пятницу были повреждены многоквартирные жилые дома, гражданский автомобиль и газопровод, а также обесточена линия электропередачи, в результате чего остановлены восемь котельных, а более 4,6 тысячи абонентов остались без теплоснабжения.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.