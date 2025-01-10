ВСУ атаковали Горловку с беспилотника

Кроме того, по данным управления, вследствие вооруженных атак ВСУ по Горловке в пятницу были повреждены многоквартирные жилые дома, гражданский автомобиль и газопровод, а также обесточена линия электропередачи, в результате чего остановлены восемь котельных, а более 4,6 тысячи абонентов остались без теплоснабжения.