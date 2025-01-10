ВСУ атаковали Горловку с беспилотника

«Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 21.20 — населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, по данным управления, вследствие вооруженных атак ВСУ по Горловке в пятницу были повреждены многоквартирные жилые дома, гражданский автомобиль и газопровод, а также обесточена линия электропередачи, в результате чего остановлены восемь котельных, а более 4,6 тысячи абонентов остались без теплоснабжения.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.