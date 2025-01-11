«Себя не жалеем». Потерявший ногу боец СВО рассказал, как вернулся к жизни

Военнослужащий Хабаровского соединения специального назначения Вячеслав с позывным Призрак в ходе специальной военной операции прошел множество сражений. Свое боевое крещение получил во время продвижения дальневосточников на Киев. После были бои на изюмском направлении и под Угледаром, где его тяжело ранило. Сейчас он проходит реабилитацию, продолжает службу в Вооруженных силах РФ и ставит по-хорошему амбициозные цели. Победа на Паралимпийских играх — лишь одна из них.
«Назад бы не повернули».
Подразделение, где служил Вячеслав, участвовало в начале 2022 года в учениях на территории Белоруссии. В первый день СВО они зашли за «ленту». Главной задачей было помочь окруженным на аэродроме «Гостомель» российским десантникам, которые трое суток держали круговую оборону против превосходящих сил противника. Спецназ пробивался к окруженным с боями, по лесам и полям, потому что дорожную сеть противник успел частично разрушить. С задачей парни справились, «гостомельские богатыри» были деблокированы и смогли выйти с территории злополучного аэродрома. Тогда же Призрак получил опыт общения с местными жителями.
— Кто-то за нас был, кто-то против. Одни нас ждали, другие пытались дороги перекрывать. Это было бессмысленно, конечно, — у нас приказ, мы в любом случае назад бы не повернули, — вспоминает Вячеслав.
Потом соединение перебросили на изюмское направление. Освобождая города и поселки там, бойцы чувствовали поддержку мирных граждан и совсем другое отношение. Там их все время пытались чем-то угощать.
— В Купянске вообще русские флаги висели, — отмечает Призрак.
Освобождение Изюма сопровождалось тяжелыми боями в лесах и лесополосах. В одной из таких подразделение столкнулось с иностранцами. Они сумели хорошо организовать оборону на грамотно оборудованных позициях. Вести наступление нашим было непросто.
— Вступили в бой, но подойти близко не получалось — все пути были заминированы. Поэтому проходы делали уже во время накатов. Когда прорубились, начали стрелять по полной, — говорит Вячеслав. — Поляки хорошо подготовлены. Командиры им давали в эфир четкие команды, управление было на уровне. Мы тоже нормально двигались, давили их. Потом по нам начал работать украинский танк, и мы его уничтожили. Дальше я занимался эвакуацией.
Прилетела «баба-яга».
Когда Изюм освободили, хабаровский спецназ направили под Угледар. Взятие Павловки, бои за которую вело соединение, открывало дорогу к стоявшему на возвышенности городу. Вопрос снабжения групп закрепления стоял очень остро.
— Все подходы простреливались, враг грамотно там устроился. Залетали на «Тигре» (бронеавтомобиль. — Прим. ред.) к нашим, завозили группы, пищу, боеприпасы, забирали раненых, возвращались. А нам потом говорят, мол, где вы были — туда даже танк боится ехать, — рассказывает герой.
Движение на «Тигре» осложнялось повышенным вниманием ВСУ, ведь, по мнению противника, именно эти автомобили перевозят старших начальников. Очередной выезд стал последним для двоих из четырех находившихся в машине бойцов. В Павловке на них вылетел вражеский тяжелый дрон.
— Когда заехали, все тихо было. А потом прилетела «Баба-Яга» и сбросила две мины. Прямо в лоб нам. Когда пришел в себя, думал, в раю очнулся, но услышал крик командира и осознал, что машина горит, — вспоминает Вячеслав.
Он выбрался из машины с трудом. Сколько мог, тащил на себе раненого командира. Потом шел уже один. Но, как только добрался к своим, сказал, что нужно завершить эвакуацию тела.
Как его самого заносили в помещение, помнит смутно. Позже врачи сказали, что потерял 3,5 литра крови.
«Себя не жалеем, двигаемся дальше».
В Москве Призраку ампутировали ногу. Очнувшись после операции, он обнаружил, что осталась лишь треть бедра. На левой руке отсутствовал локтевой сустав. Когда воин отошел от наркоза, первым делом попросил телефон, чтобы позвонить жене. Она уже все знала.
— Сказал ей, что все нормально, только у меня теперь нет ноги. Она ответила, что ничего, самое главное, что жив, — вспоминает Вячеслав.
Дальше была реабилитация и установка протеза. На этом этапе помогли верные установки, данные самому себе. Он принял себя в этом состоянии и решил развиваться дальше. А еще — помочь справиться с хандрой товарищам по несчастью.
— Много поникших мужиков видел, павших духом после ампутации. «Как дальше жить-то?» — спрашивают. Говорю в ответ: «Друг, если Бог дал нам так жить, значит, вперед, привыкаем, не лежим, себя не жалеем, двигаемся дальше», — говорит боец.
До ранения он активно занимался спортом. В госпитале решил, что продолжит это делать. Первые упражнения он выполнил еще, когда передвигался на коляске, чем изрядно удивил своего хирурга.
Спустя какое-то время Призрак нашел на себе шесть шрамов в области сердца. Спросил у врача, что это за отметины. Ответ удивил даже бывалого воина, продолжительное время работавшего на эвакуации раненых. Это оказались осколки, чудом не задевшие жизненно важных сосудов и органов. Тогда Вячеслав окончательно решил не просто продолжать жить, а развиваться и своим примером ободрять окружающих.
Следующим этапом реабилитации было протезирование. Фактически он должен был заново учиться ходить.
Домой, в Хабаровск, вернулся зимой. В это время передвигаться по городу и на здоровых ногах тяжело, а с протезом — настоящее испытание:
— Как раз начался гололед. Только-только научился ходить по неровной поверхности, где выемки, ямки маленькие, а тут снег и лед, — вспоминает Вячеслав. — На своих ногах поскользнулся, перенес вес, и все — устоял. С протезом сложнее. Сижу, смотрю в окно: лестницы, площадки, тротуар — везде лед. Ходят люди на двух ногах, падают. Как, думаю, я-то пойду?
Но все-таки вышел. Маленькими шажками, с тросточкой он преодолел обледенелую лестницу, прошел двор, добрался своим ходом до школы. Вскоре научился чувствовать поверхность и управлять мышцами так, чтобы не падать.
Встать на ноги во всех смыслах этого слова Вячеславу помогала семья. Супруга пресекала все попытки пожалеть себя, настраивала на том, что он поскорее должен вернуться к обычной жизни.
Спорт и вера.
Вячеслав продолжает службу в Вооруженных силах РФ. Занимается всесторонней подготовкой штурмовиков с учетом полученного на СВО опыта в одной из воинских частей ВДВ. А свободное время посвящает спорту.
— Бегать уже неплохо получается. Думаю стать чемпионом Паралимпиады, чтобы ребят, которые немножко духом ослабели, поддержать и мотивировать на новые свершения, — делится Призрак. — Я и сейчас стараюсь это делать — видео выкладываю со своих тренировок. Хочу, чтобы парни поняли: ампутация — это не конец и можно жить без ограничений!
Во время тренировочных забегов на Вячеслава обратил внимание один из тренеров краевой паралимпийской команды. После операции на руке, которая должна состояться в скором времени, спортсмену определят дисциплины, в которых он будет выступать на соревнованиях.
Идти по жизни с хорошим настроением Вячеславу помогает вера.
— Всегда говорил парням своим: «Бог впереди, а мы за ним, потихонечку». Всегда даст напутствие, подтолкнет, куда надо, — уверен наш герой. — Бывает, идешь вперед, внезапно останавливаешься: нет, здесь я поверну налево. Поворачиваешь, двигаешься, а по прямой дороге внезапно взрыв. Вот так, получается, не свернул бы — все б там и закончилось.