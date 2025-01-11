«Себя не жалеем». Потерявший ногу боец СВО рассказал, как вернулся к жизни

— Вступили в бой, но подойти близко не получалось — все пути были заминированы. Поэтому проходы делали уже во время накатов. Когда прорубились, начали стрелять по полной, — говорит Вячеслав. — Поляки хорошо подготовлены. Командиры им давали в эфир четкие команды, управление было на уровне. Мы тоже нормально двигались, давили их. Потом по нам начал работать украинский танк, и мы его уничтожили. Дальше я занимался эвакуацией.