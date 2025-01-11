Марочко сообщил, что почти 30 десантников ВСУ попали в плен в Волчанске

«После расширения нашими войсками плацдарма и закрепления в Волчанске украинские боевики попытались контратаковать. По информации моего источника, наши штурмующие подразделения полностью разгромили противника. Более того, 29 человек 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины попали в плен», — сказал он.