Марочко сообщил, что почти 30 десантников ВСУ попали в плен в Волчанске

«После расширения нашими войсками плацдарма и закрепления в Волчанске украинские боевики попытались контратаковать. По информации моего источника, наши штурмующие подразделения полностью разгромили противника. Более того, 29 человек 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины попали в плен», — сказал он.
Марочко отметил, что неудачную попытку контратаки в Волчанске Киев «очень сильно раздул в информационном поле», попытавшись преподнести ее за очередную победу. По его словам, командование ВСУ «не рассчитало» свои возможности для проведения контратаки.