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Марочко сообщил, что почти 30 десантников ВСУ попали в плен в Волчанске

ЛУГАНСК, 11 января. /ТАСС/. Солдаты 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались контратаковать российские подразделения в Волчанске в Харьковской области. В результате неудачной контратаки почти 30 десантников попали в плен, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Reuters

«После расширения нашими войсками плацдарма и закрепления в Волчанске украинские боевики попытались контратаковать. По информации моего источника, наши штурмующие подразделения полностью разгромили противника. Более того, 29 человек 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины попали в плен», — сказал он.

Марочко отметил, что неудачную попытку контратаки в Волчанске Киев «очень сильно раздул в информационном поле», попытавшись преподнести ее за очередную победу. По его словам, командование ВСУ «не рассчитало» свои возможности для проведения контратаки.