Российские морпехи уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра

«В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА группировки войск “Днепр” обнаружил замаскированный миномет противника, который вел огонь. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить цель барражирующим боеприпасом. После запуска “Ланцет” преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Расчет вывел БПЛА на цель, осуществил ее захват и уничтожение. Расчет беспилотника Zala зафиксировал точное поражение миномета», — сообщили в военном ведомстве.
Расчеты комплекса БПЛА Zala морской пехоты Севфлота из состава группировки войск «Днепр» днем и ночью выполняют задачи по воздушной разведке, выявлению целей и корректировки ударов авиации и огня артиллерии, а также производят видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.
Подразделения БПЛА морской пехоты Северного флота уничтожили не один десяток орудий, реактивных систем залпового огня, установок ПВО и других видов боевой техники ВСУ как советского, так и западного производства.