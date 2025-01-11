Российские морпехи уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра

«В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА группировки войск “Днепр” обнаружил замаскированный миномет противника, который вел огонь. Координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить цель барражирующим боеприпасом. После запуска “Ланцет” преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Расчет вывел БПЛА на цель, осуществил ее захват и уничтожение. Расчет беспилотника Zala зафиксировал точное поражение миномета», — сообщили в военном ведомстве.