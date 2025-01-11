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Гладков: над Белгородским районом сбили несколько БПЛА самолетного типа

Пострадавших нет.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В Белгородском районе были сбиты несколько беспилотников самолетного типа, в результате чего в поселке Майский повреждены три частных дома.

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков через Telegram-канал.

По его словам, системы ПВО успешно уничтожили несколько вражеских дронов. Пострадавших среди местных жителей нет.

Гладков отметил, что обломки одного из беспилотников упали в поселке Майский, где в трех частных домовладениях выбиты окна, повреждена кровля, а также пострадала одна из хозяйственных построек. В настоящее время уточняются детали и последствия произошедшего.

Ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о том, что в регионе были успешно уничтожены несколько БПЛА с помощью средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.