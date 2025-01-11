Ветеран Афганистана и СВО рассказал, как выжить

«На какое-то время отключился. Очнулся, когда ребята начали нас откапывать. Упал я на своего напарника. Пришёл в себя, начал его ощупывать, как мог, чтобы понять, ранен он или нет. Зову: “Дядя Федя, ты живой?” Он в ответ замычал. Живой. Но получил сильную контузию, левую часть парализовало, мы его выносили на пункт эвакуации, потому что сам он идти не мог. После госпиталя снова ушёл за ленточку, сейчас на передовой. Я ранений не получил, думаю, меня спасала молитва ещё с Афганистана. На СВО читал её перед каждым боем».