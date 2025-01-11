Ветеран Афганистана и СВО рассказал, как выжить

Житель Бородино Красноярского края Алексей Старков, который два года прослужил в Афганистане, спустя 35 лет ушёл добровольцем на СВО. Сибиряк считает: чтобы выжить на передовой, нужно чувствовать опасность интуитивно и не делать последнего рокового шага. Он вернулся домой без единого ранения. Говорит, что выстоять ему помогала и молитва.
Грамота от Горбачёва.
Детство и юность Алексея Старкова прошли в хакасском Черногорске, где осели его родители, приехавшие в Сибирь строить железную дорогу до станции Тайшет. Признаётся: в школе учился не очень, и дисциплина хромала, но, став студентом горного техникума, взялся за ум. Учился с удовольствием, прогулов не было.
Потом ушёл в армию, срочную службу проходил в Афганистане. До последнего не знал, что попадёт именно туда, несмотря на то что был в команде 20А — это заграница.
«Решил: куда пошлют, там и буду служить. Главное — честно и добросовестно, как нас воспитывали. Тогда редко кто из ребят отказывался ехать в Афган. Просились даже те, кого не брали по медицинским показаниям. С нами служил украинец Вася Мендела, ему отказали, потому что вес был 55 кг. Так он пошёл к командиру части и уговорил отправить его со своими ребятами, чтобы служить вместе. Командир согласился», — вспоминает ветеран.
Кто бы мог предположить, что спустя 35 лет русские и украинцы будут стоять по разные стороны на передовой…
В Афганистане рядовой мотострелок Старков охранял объекты и сопровождал грузы. В 1989 году, когда по мосту Дружбы выходили наши войска, Алексей охранял вертолётную площадку, которая находилась рядом.
Там стояли три армейские палатки. В одной бойцы снимали старую форму, во второй была баня, в третьей солдаты переодевались в новую одежду и на следующий день отправлялись на родину — в Советский Союз.
«Настроение было приподнятым. В новогоднюю ночь, как только пробили куранты, командир роты поднял нас по тревоге. Говорит, на вертолётной площадке стрельба, возможно нападение. Грузимся на БТРы и мчимся туда, где слышны выстрелы. Оказалось, наши ребята устроили салют в честь наступления Нового года и палили в воздух из всего, что было: автоматов, пистолетов, пускали сигнальные ракеты», — вспоминает Алексей.
В память о службе у него остались часы, которыми награждали военнослужащих, и грамота, подписанная Горбачёвым, за честное выполнение интернационального долга.
«Порох нужно держать сухим».
Алексей Старков как заместитель председателя совета ветеранов с перестроечных времён занимался патриотическим воспитанием молодёжи.
«Это было время, когда Союз разваливался на глазах, армия потеряла авторитет. В школе отменили начальную военную подготовку, никто не хотел служить. Как показало СВО, порох нужно держать сухим», — говорит ветеран.
С участниками боевых действий: афганцами, чеченцами — проводили уроки мужества в школах, рассказывали о тех далёких событиях. Сейчас ветеран делится воспоминаниями о специальной военной операции, однополчанах, ставших его настоящими друзьями.
Он ушёл на Донбасс 14 ноября 2022 года добровольцем в составе 35-й отдельной гвардейской мотострелковой части, которая дислоцируется в городе Алейск на Алтае. Через четыре дня старший сержант мотострелкового взвода был за ленточкой на Краснолиманском направлении в районе Кременная — Сватово.
"Забросили наш взвод в лесополосу недалеко от деревни Червонопоповки. Первым делом начали окапываться. Главное правило на передовой — чем глубже выкопаешь окоп, тем дольше проживёшь.
Командиром взвода был Эдуард Шиханцев (позывной «Шерхан») — мой земляк, с которым познакомились только в Алейске, подружились, вместе ушли на Донбасс.
Он, как бывалый охотник, взял с собой из дома спецназовскую пилу, мы заготовили дрова, а так не было возможности даже костёр развести, чтобы согреться. В ноябре там уже холодно, поэтому это нас спасло. Потом, конечно, нам привезли и пилы, и топоры«, — вспоминает сибиряк с позывным “Старый”, который остался с Афганистана.
«Дядя Федя, ты живой?».
Алексей отмечает два дня рождения. Первый — 26 июня (1967 год), когда он появился на свет. Второй — 7 декабря 2022 года. В тот день противник обстреливал наши позиции из миномётов, танков, артиллерии. Бойцы вели с врагом и стрелковый бой.
После очередного удара вражеского танка Алексей и его земляк из Бородино оказались погребены в окопе. Откопали старшего сержанта и его напарника Андрея (позывной «Дядя Федя») их товарищи: сами они выбраться не могли.
«На какое-то время отключился. Очнулся, когда ребята начали нас откапывать. Упал я на своего напарника. Пришёл в себя, начал его ощупывать, как мог, чтобы понять, ранен он или нет. Зову: “Дядя Федя, ты живой?” Он в ответ замычал. Живой. Но получил сильную контузию, левую часть парализовало, мы его выносили на пункт эвакуации, потому что сам он идти не мог. После госпиталя снова ушёл за ленточку, сейчас на передовой. Я ранений не получил, думаю, меня спасала молитва ещё с Афганистана. На СВО читал её перед каждым боем».
Сибиряк говорит, у каждого бойца есть иконка, крестик и своя молитва. На передовой практически все приходят к вере. Вспоминает, что в разрушенной Поповке, где стояло их подразделение, в сохранившейся небольшой церкви встречались с местным батюшкой.
«Передали ему православные иконки, которые прислали с гуманитарной помощью жители Бородино. Потом эту церковь разбомбили. Рядом с ней находился штаб наших войск, а разведка у ВСУ работает, координаты сообщают местные жители и дроны-разведчики. Сейчас это важный элемент ведения боя, глаза, которые видят, где находится враг. Если коптеров нет, значит, ты слепой. В прошлом году нам их очень не хватало», — делится Алексей.
Музыкальный взвод.
Были на передовой и события, словно из далёкой мирной жизни. Сибиряк вспоминает знаменитый суп комвзвода Эдуарда Шиханцева, который он приготовил ребятам прямо на позиции в день своего рождения.
Именинник сходил в деревню, нашёл продукты, даже поймал выжившую курицу и накормил своих бойцов. По словам Алексея, Эдуард и «дядя Федя» — его самые близкие друзья.
«У нас был музыкальный взвод. В минуты затишья пели песни. Я играл на баяне, Толя Самойлов (позывной “Маэстро”) из Минусинска — на гитаре. Разбитый баян нашли в деревне, мы с Эдиком его отремонтировали. Правда, играть можно было только на правой клавиатуре. Потом раздобыли целый инструмент. У “Маэстро” была своя студия, он профессионально играл на гитаре, писал песни. К сожалению, он погиб 7 апреля прошлого года», — с горечью говорит Алексей Старков.
Известное выражение «Своих не бросаем», ставшее крылатым на СВО, — это не просто фигура речи. Российские воины выносят из-под обстрелов раненых и погибших товарищей. В отличие от противника.
«Когда заняли пасеку “Медведь”, расположенную в 10 км от деревни, увидели тела раненых украинцев, которых добивали свои. Нашли расстрелянного 77-летнего дедушку, он, видимо, был хозяином пасеки. Боевики связали ему руки, поставили на колени и убили выстрелом в затылок. Мы его похоронили, поставили крест. На стороне ВСУ воюют иностранные наёмники, заключённые, неонацисты. Это настоящие звери», — вспоминает сибиряк.
Он считает: чтобы выжить на передовой, нужно иметь «чуйку». «Чувствовал обонянием, где находится смерть. Она пахнет порохом и боеприпасами. Это как второе зрение. Идёшь и понимаешь, что этот твой шаг будет последним, а потому останавливаешься, смотришь, где обойти опасное место или обезвредить».
Сердце солдата на передовой согревали детские письма. Особенно запали в душу два: написанное девочкой из Горного Алтая и от семьи из посёлка Ирша Бородинского района.
«После возвращения домой нашёл их маму Кристину, вместе с ней мы пошли к дочке и сыну в школу. Познакомился с классом и на уроке русского языка вручил Ярославу солдатские часы. До сих пор их навещаю и поддерживаю тёплые отношения», — с улыбкой вспоминает ветеран.