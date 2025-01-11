В Анапе при атаке с использованием беспилотников никто не пострадал

В мэрии Анапы сообщили, что в результате недавней «беспилотной атаки» в городе не зафиксировано ни пострадавших, ни разрушений. Тем не менее, опасность возможных атак все еще сохраняется, о чем информировали местные власти через Telegram-канал.
В связи с этим в Анапе была активирована система оповещения, чтобы предупредить жителей о потенциальной угрозе.
По информации мэрии, после полуночи в курортном городе сработала система оповещения, и жители получили смс-сообщения с предупреждением об опасности. В ходе инцидента были слышны взрывы, вызванные работой средств противовоздушной обороны.
Ранее в городе Котовске Тамбовской области два беспилотника столкнулись с многоквартирными домами, в результате чего несколько человек получили травмы от осколков стекла. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь.