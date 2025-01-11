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В Анапе при атаке с использованием беспилотников никто не пострадал

В городе были слышны взрывы в результате работы средств ПВО.

В мэрии Анапы сообщили, что в результате недавней «беспилотной атаки» в городе не зафиксировано ни пострадавших, ни разрушений. Тем не менее, опасность возможных атак все еще сохраняется, о чем информировали местные власти через Telegram-канал.

В связи с этим в Анапе была активирована система оповещения, чтобы предупредить жителей о потенциальной угрозе.

По информации мэрии, после полуночи в курортном городе сработала система оповещения, и жители получили смс-сообщения с предупреждением об опасности. В ходе инцидента были слышны взрывы, вызванные работой средств противовоздушной обороны.

Ранее в городе Котовске Тамбовской области два беспилотника столкнулись с многоквартирными домами, в результате чего несколько человек получили травмы от осколков стекла. Пострадавшим была оперативно оказана медицинская помощь.