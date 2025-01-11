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Рогов рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Российские войска стремительно приближаются к границе ДНР с Днепропетровской областью Украины, на отдельных участках — на расстояние около 5 километров, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Источник: © РИА Новости

«Наши войска стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью Украины, освобождая от оккупации города и села в западной части ДНР. У киевского режима по этому поводу очень сильная паника. На отдельных участках фронта приближение уже составляет около пяти километров», — сказал Рогов.

По его словам, сейчас противник спешит в срочном порядке выстроить линию обороны в районе сел Богатырь-Алексеевка, что западней Курахово, чтобы замедлить продвижение российских войск к границе с Днепропетровской областью.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный примерно в 40 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (Покровска). Имеет важное оперативное значение. Город, как сообщало Минобороны РФ 6 января, был полностью взят под контроль российскими войсками и освобожден от оккупации ВСУ.