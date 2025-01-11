Рогов рассказал о приближении российских войск к Днепропетровской области

«Наши войска стремительно приближаются к границе с Днепропетровской областью Украины, освобождая от оккупации города и села в западной части ДНР. У киевского режима по этому поводу очень сильная паника. На отдельных участках фронта приближение уже составляет около пяти километров», — сказал Рогов.