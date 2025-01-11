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Силы ПВО за ночь уничтожили 85 украинских беспилотников

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили и перехватили 85 украинских беспилотников над Черным и Азовским морями, а также над территориями шести регионов, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов. Тридцать один БПЛА уничтожен над акваторией Черного моря, по шестнадцать БПЛА сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четырнадцать — над акваторией Азовского моря, четыре — над территорией Белгородской области, два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному сбито над территориями Республики Крым и Курской области», — говорится в сводке.


ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.