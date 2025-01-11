В части Ростовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА

В границах повреждённых от атаки БПЛА в ночь на пятницу, 10 января, объектов был введён режим ЧС. Об этом рассказал глава администрации Мясниковского района Андрей Ростовской области Торпуджиян.
«Принято постановление администрации Мясниковского района № 1 о введении режима чрезвычайной ситуации в границах поврежденных объектов», — рассказал он.
Атака беспилотников вызвала пожар, который уничтожил жилой дом, а также три машины. На место выезжали сотрудники районной комиссии по ЧС, а также спасатели, медики и сотрудники ресурсоснабжающих компаний.
«Все службы отработали в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия атаки и обеспечить безопасность граждан», — добавил чиновник.
Уровень радиационного фона в районе поврежденных объектов не превышает пределы нормы.