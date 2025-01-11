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В части Ростовской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Загорелись дома и машины.

В границах повреждённых от атаки БПЛА в ночь на пятницу, 10 января, объектов был введён режим ЧС. Об этом рассказал глава администрации Мясниковского района Андрей Ростовской области Торпуджиян.

«Принято постановление администрации Мясниковского района № 1 о введении режима чрезвычайной ситуации в границах поврежденных объектов», — рассказал он.

Атака беспилотников вызвала пожар, который уничтожил жилой дом, а также три машины. На место выезжали сотрудники районной комиссии по ЧС, а также спасатели, медики и сотрудники ресурсоснабжающих компаний.

«Все службы отработали в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия атаки и обеспечить безопасность граждан», — добавил чиновник.

Уровень радиационного фона в районе поврежденных объектов не превышает пределы нормы.